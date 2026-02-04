Olimpiadi Bassino la grande assente | Fondamentale vedere la luce oltre il buio

La squadra italiana di sci alpino si presenta senza Marta Bassino alle prossime Olimpiadi di Milano-Cortina. La campionessa, dopo una caduta in allenamento a ottobre, ha dovuto rinunciare alla gara. La sua assenza pesa molto, ma Bassino dice di aver trovato la forza di guardare avanti e di cercare la luce oltre il buio.

A pochi giorni dall’inizio dei Giochi, a Milano Cortina 2026 il primo record è già stato battuto. Gli atleti dell’Italia Team saranno 196 (103 uomini e 93 donne), 15 in più rispetto al precedente primato di Torino 2006. Alla squadra azzurra mancherà però una pedina fondamentale perché Marta Bassino - oro mondiale in slalom a Cortina 2021 e in Super G a CourchevelMéribel nel 2023 e vincitrice della Coppa del Mondo di gigante nel 2021 - dopo la caduta di fine ottobre in allenamento è stata costretta a rinunciare all’Olimpiade di casa. Le parole della campionessa, testimonial Lilly per Milano Cortina 2026, vanno però oltre la delusione con l’obiettivo di lanciare un messaggio a chi crede di trovarsi davanti scogli impossibili da superare: "Sia nello sport che nella salute si affrontano momenti difficili, ostacoli, paure. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Eleonora Palmieri, rimasta gravemente ferita nell’incendio di Crans-Montana, mostra segni di miglioramento.

