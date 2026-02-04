Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha aggiornato sul fronte della sicurezza a pochi mesi dall’inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Durante una seduta in Parlamento, ha spiegato che gli agenti di sicurezza non sono ancora operativi e che ci sono ancora lavori da completare. La macchina organizzativa continua a lavorare, ma ci sono ancora alcuni ritardi.

In Parlamento il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, fa il punto su Milano-Cortina 2026, in particolare dal punto di vista della sicurezza. Il responsabile del Viminale punta soprattutto a smorzare le polemiche nate dalla presenza di agenti statunitensi dell’Ice, il corpo di polizia responsabile dei disordini e delle tensioni a Minneapolis, in Italia nei giorni delle Olimpiadi. “Gli investigatori di HSI che verranno in Italia, a supporto del personale già presente nelle sedi diplomatiche statunitensi, non sono agenti operativi e non hanno alcuna funzione esecutiva. Inoltre opereranno all’interno degli uffici diplomatici statunitensi e quindi non saranno neanche tecnicamente su suolo italiano”, ha spiegato PIantedosi nel corso della sua informativa alla Camera intervenendo sulle polemiche relative alla presenza in Italia di investigatori dell’Homeland Security Investigations (HSI), sezione investigativa dell’Ice statunitense. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, l’informativa di Piantedosi sull’Ice: “Agenti non sono operativi” – La diretta

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

La sicurezza delle Olimpiadi rimane un tema di discussione, con il portavoce degli agenti Usa e il sindaco Sala che evidenziano preoccupazioni sulla tutela degli agenti dell’Ice in Italia.

Oggi i ministri Musumeci e Piantedosi sono intervenuti in diretta alle Camere per spiegare cosa sta succedendo con il maltempo che ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Ice in Italia per le Olimpiadi, alle 9.30 l'informativa di Piantedosi alla Camera; Olimpiadi invernali 2026: Le sfide della qualità dell'aria nella Pianura Padana; Cerimonia di apertura, tutto quello che c'è da sapere: data, ora, biglietti; Zona rossa attorno a Rho Fiera Milano per tutta la durata dei Giochi Olimpici Invernali.

Ice in Italia per le Olimpiadi, alle 9.30 l'informativa di Piantedosi alla CameraLeggi su Sky TG24 l'articolo Ice in Italia per le Olimpiadi, alle 9.30 l'informativa di Piantedosi alla Camera ... tg24.sky.it

Piantedosi alla Camera: L’Ice ai Giochi non sarà operativa. Opposizione con la spilla di protestaL’informativa del ministro dell’Interno sulla presenza degli agenti Usaalle Olimpiadi invernali: Polemica infondata ... repubblica.it

La stretta sulla sicurezza dopo gli scontri di Torino, con l’informativa alla Camera del ministro dell’Interno Piantedosi. Intanto il governo sta lavorando al nuovo pacchetto che verrà varato nel Consiglio dei ministri di giovedì, prima dell’inizio delle Olimpiadi Mila - facebook.com facebook

Piantedosi costretto ad ammettere che I’Ice sarà alle Olimpiadi si fa spiegare dall’ambasciatore Usa l’impiego in Italia dei celebri tagliagole mascherati. Il 4 informativa alle Camere. “Possiamo dire una volta no a #Trump”. Sala sindaco di Milano x.com