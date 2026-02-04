A Bormio, le stelle dello sci si fanno notare. Odermatt, già considerato quasi imbattibile, ammette di aver già realizzato quasi tutto e non ha più grandi sogni. Accanto a lui, Braathen si scatena, parlando di quanto gli piaccia vivere l’attimo e sentirsi al centro dell’attenzione. La gara si accende con campioni pronti a dare tutto in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Dallo svizzero (quasi) imbattibile che dice di “non avere più sogni da realizzare se non un paio appena” al brasiliano-norvegese dal cuore bollente secondo cui non c’è niente che ama di più “che essere l’uomo del momento”. Nello sci alpino al maschile sono tante le stelle pronto ad illuminare Bormio con le loro performance olimpiche a due giorni dal via delle Olimpiadi invernali. Il più atteso è Marco Odermatt, dominatore assoluto nelle discipline tecniche e veloci, capace di unire un talento naturale a una dedizione e una passione fuori dall’ordinario. Descritto come il ‘Federer dello sci’ per la sua forza e la sua eleganza in pista, il 28enne da 100 podi in CdM (53 vittorie di cui 10 in questa stagione) è in grado di trasformare anche un errore in velocità, limitando i danni e a volte guadagnando terreno dove altri lo perderebbero. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, dal mite Odermatt al ‘fuoco’ di Braathen: le star di Bormio si accendono

A un mese dall'inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, a Bormio manca ancora la neve necessaria per le competizioni di sci, tra cui la discesa libera maschile.

