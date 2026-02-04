Olfactive design come il profumo progetta lo spazio domestico

Nel mondo dell’interior design del 2026, si comincia a parlare anche di sensi. Ora si sa che una casa non è solo ciò che si vede o si tocca, ma anche come si sente e si percepisce con gli altri sensi. I progettisti usano il profumo per creare ambienti più accoglienti, adattando gli spazi anche al senso dell’olfatto. È una svolta che cambia il modo di pensare l’arredamento e l’atmosfera di una casa.

Nel panorama dell’interior design di questo 2026 abbiamo finalmente compreso che una casa non è fatta solo di ciò che si vede o si tocca. La vera rivoluzione del benessere domestico passa attraverso un senso spesso sottovalutato, ma potentissimo: l’ olfatto. L’ olfactive design non è più un semplice accessorio, come l’accensione di una candela profumata prima che arrivino gli ospiti, ma una vera e propria disciplina progettuale. Si tratta di utilizzare le fragranze come un materiale di costruzione invisibile, capace di modificare la percezione volumetrica di una stanza, influenzare l’umore di chi la abita e ancorare i ricordi a uno spazio fisico. 🔗 Leggi su Dilei.it

