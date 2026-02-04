Offspring | Natura e Codice nella pittura di Gudenko a Roma

Nella galleria Porte Rosse a Roma apre una mostra dedicata a Eleonora Gudenko. La rassegna, intitolata

Cosa: Offspring. Between Nature and Code, mostra personale di Eleonora Gudenko.. Dove e Quando: Porte Rosse (Via dei Sabelli 8, Roma), dal 12 al 21 febbraio 2026.. Perché: Un’indagine pittorica che rilegge la tecnologia come discendenza biologica dell’umano.. Roma torna a interrogarsi sulle frontiere del contemporaneo e lo fa nel cuore pulsante del quartiere San Lorenzo. Lo spazio Porte Rosse si prepara ad accogliere un progetto espositivo che promette di scardinare la consueta dicotomia tra organico e artificiale. Si tratta di Offspring. Between Nature and Code, la personale dell’artista di origine siberiana Eleonora Gudenko, curata da Agnese Lombardo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

