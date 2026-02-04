Odore anomalo in abitazione porta alla scoperta di coltivazione clandestina di marijuana

Un odore insolito in un appartamento di via Berno ha portato alla scoperta di una piantagione di marijuana. La polizia è intervenuta in fretta, smantellando il nascondiglio e sequestrando le piante. La scoperta ha rotto la quiete di un quartiere di Genova, lasciando tutti sorpresi per la presenza di questa coltivazione clandestina così vicino alle case.

Il profumo acre e pungente di marijuana ha aperto la porta a un'operazione che ha sconvolto la tranquillità di San Fruttuoso, quartiere di Genova dove il silenzio delle strade di via Berno è stato rotto da un'azione rapida e precisa della polizia. Sabato mattina, poco dopo le nove, gli agenti del commissariato locale sono arrivati in via Erpidio Berno 14, un edificio residenziale di piccole dimensioni, su segnalazione anonima che parlava di un odore anomalo proveniente da un appartamento al secondo piano. L'aria umida, carica di pioggia leggera e vento freddo da nord, non ha fermato gli uomini in divisa.

