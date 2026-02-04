Odissea tra aliscafi e file interminabili | la difficile quotidianità raccontata da una pediatra itinerante

La quotidianità di chi si sposta spesso per lavoro si fa fatica da sopportare. Tra code infinite e ritardi, una pediatra itinerante descrive le sue giornate di passaggi continui tra aliscafi e treni. Ogni mattina si alza con l’ansia di arrivare in tempo, ma spesso si trova in mezzo a lunghe attese e imprevisti. La sua storia mette in luce quanto sia complicato vivere e lavorare in certe zone, dove i mezzi pubblici non sempre funzionano come dovrebbero.

Per chi è costretto a spostarsi spesso per lavoro, ogni giorno può trasformarsi in una piccola odissea. Ritardi, cancellazioni improvvise e lunghe file diventano la normalità, e anche la più semplice delle trasferte richiede pianificazione, intuizione e, a volte, una buona dose di fortuna.

