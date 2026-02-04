Odifreddi choc su La Russa | Mandante morale del giovedì nero e Parenzo | Non si parla così della seconda carica dello Stato

Da fanpage.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Piergiorgio Odifreddi non ha usato mezzi termini e accusa Ignazio La Russa di aver avuto un ruolo chiave nel

Piergiorgio Odifreddi accusa Ignazio La Russa di essere stato "mandante morale" del giovedì nero di Milano nel 1973. Scoppia il caos a L'aria che tira, Parenzo costretto a intervenire, ma anche Susanna Ceccardi (LEGA) commette una gaffe istituzionale.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su La Russa Milano

Rocio Munoz Morales parla di Raoul Bova e di “Stefano” del suo libro: “Sono single”, ma il gossip su De Martino si riaccende

“Follia woke”, “buffonata”, “peli e assorbenti”: le bufale della destra sul Museo del patriarcato

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su La Russa Milano

odifreddi choc su laOdifreddi choc su La Russa: Mandante morale di un omicidio e Parenzo: Non si parla così della seconda carica dello StatoPiergiorgio Odifreddi accusa Ignazio La Russa di essere stato mandante morale di un omicidio nel 1973. Scoppia il caos a L’aria che tira, Parenzo costretto a intervenire, ma anche Susanna Ceccardi ... fanpage.it

Odifreddi chiama la Lega partito totalitario a L’Aria che Tira: scoppia la polemica sulla famiglia nel boscoPiergiorgio Odifreddi a L’aria che tira definisce la Lega partito totalitario nel dibattito sulla famiglia nel bosco in provincia di Chieti: C’è un inversione dei ruoli tra i partiti. Leggi tutte ... fanpage.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.