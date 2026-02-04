Odifreddi choc su La Russa | Mandante morale del giovedì nero e Parenzo | Non si parla così della seconda carica dello Stato
Piergiorgio Odifreddi non ha usato mezzi termini e accusa Ignazio La Russa di aver avuto un ruolo chiave nel
Piergiorgio Odifreddi accusa Ignazio La Russa di essere stato "mandante morale" del giovedì nero di Milano nel 1973. Scoppia il caos a L'aria che tira, Parenzo costretto a intervenire, ma anche Susanna Ceccardi (LEGA) commette una gaffe istituzionale.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su La Russa Milano
Rocio Munoz Morales parla di Raoul Bova e di “Stefano” del suo libro: “Sono single”, ma il gossip su De Martino si riaccende
“Follia woke”, “buffonata”, “peli e assorbenti”: le bufale della destra sul Museo del patriarcato
Ultime notizie su La Russa Milano
Odifreddi choc su La Russa: Mandante morale di un omicidio e Parenzo: Non si parla così della seconda carica dello StatoPiergiorgio Odifreddi accusa Ignazio La Russa di essere stato mandante morale di un omicidio nel 1973. Scoppia il caos a L’aria che tira, Parenzo costretto a intervenire, ma anche Susanna Ceccardi ... fanpage.it
Odifreddi chiama la Lega partito totalitario a L’Aria che Tira: scoppia la polemica sulla famiglia nel boscoPiergiorgio Odifreddi a L’aria che tira definisce la Lega partito totalitario nel dibattito sulla famiglia nel bosco in provincia di Chieti: C’è un inversione dei ruoli tra i partiti. Leggi tutte ... fanpage.it
"L’ayatollah Khamenei come il Papa" Il delirio del compagno Odifreddi: caos in studio, Parenzo costretto ad interromp... - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.