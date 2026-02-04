Obsidian ha deciso di non lavorare più a The Outer Worlds 3. La casa di sviluppo ha invece lasciato aperta la porta a un nuovo capitolo di Avowed, il gioco ambientato nel mondo di Eora. I fan dovranno accontentarsi: niente terzo capitolo per la saga sci-fi, almeno per ora. La notizia ha sorpreso molti, visto l’entusiasmo generale intorno a The Outer Worlds 3, che ora sembra essere definitivamente accantonato.

Il futuro della saga sci-fi di Obsidian Entertainment si dipana su due binari diversi. Il terzo capitolo di *The Outer Worlds*, annunciato con entusiasmo dai fan e sognato da molti come un ritorno alle origini del franchise, non è più in programma. Lo ha confermato direttamente Feargus Urquhart, amministratore delegato dello studio, in un’intervista rilasciata a *Bloomberg* il 4 febbraio 2026, in un momento in cui il settore videoludico italiano e internazionale si interroga sulle strategie dei colossi del gaming. Non si tratta di un abbandono definitivo del mondo di Halcyon, ma di una scelta di riorganizzazione delle risorse: l’attenzione si sposta ora su un universo già consolidato, quello fantasy di Eora, creato per *Pillars of Eternity*. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Obsidian esclude The Outer Worlds 3, ma lascia aperta la strada a un nuovo capitolo per Avowed

Le vendite di Avowed e The Outer Worlds 2 non hanno raggiunto i numeri sperati.

Obsidian Entertainment ha annunciato che nel 2026 lavorerà su due DLC e implementerà costantemente miglioramenti per The Outer Worlds 2.

