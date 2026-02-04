NXT 03.022026 E il nuovo campione è…

Questa sera a NXT si è deciso tutto. Dopo settimane di attesa, il nuovo campione è stato finalmente incoronato, mentre Tony D ha preso la parola davanti ai fan per la prima volta dopo tanto tempo. Shawn Michaels ha fatto il suo ingresso e, inaspettatamente, ha annunciato il nome di colui che prenderà il posto di Ava Raine come responsabile dell’ufficio. L’atmosfera era tesa e piena di emozioni, con i tifosi che seguivano ogni mossa del palco.

Ciao Bro di ZW, oggi si incorona il nuovo campione NXT e Tony D finalmente parlerà al pubblico. Hoka Hey!!! Ufficio lasciato vuoto da Ava Raine: Shawn Michaels dopo 7 lunghi anni nomina Mr. Robert Stone GM ad Interim di NXT, lasciandolo con una nota: ultimamente c’è troppo chaos e a lui piace. Un altro General Manager Face, non mi fa impazzire la scelta ma è giusta, Stone se lo è guadagnato. NXT Women’s North American Championship’s Match: Izzi Dame(c)(WThe Culling) vs Thea Hail vs Lola Vice (3,5 5) Il buon Vic ci ricorda che è la prima volta che la corona femminile viene difesa in un triple threat, strano considerando che per la controparte maschile per un periodo è stata la norma. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - NXT 03.02.2026 E il nuovo campione è…

Approfondimenti su NXT 03.02.2026

Joe Hendry si prende il titolo di NXT.

Questa mattina in tutta Italia si celebra l’Epifania, la festa che ricorda la manifestazione di Gesù al mondo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

WWE NXT 02/03/26 Results- Joe Hendry Wins NXT Championship, Kelani Screw Lola, D'Angelo Speaks

Ultime notizie su NXT 03.02.2026

Argomenti discussi: Il direttore di Nextpower Watkins vende azioni per 592.000 dollari; Fuego Volcano Volcanic Ash Advisory: ONGOING VAN ENS to 14000 ft (4300 m); NXT 03-02-2026 – Anteprima; Commenta NXT live! 3 Febbraio 2026.

WWE: Risultati WWE NXT 03-02-2026Scopri con Spazio Wrestling, tutti i risultati dell'ultima puntata di NXT, show della WWE che si è svolto il 3-02-2026 ... spaziowrestling.it

Complimenti a Flavio Menardi, nuovo Campione del Mondo di parabob! Un risultato straordinario per un ragazzo che ha vestito anche i colori della Sportivi Ghiaccio Cortina: ex atleta della nostra società e oggi tifoso appassionato. Sapere che un atleta passat facebook

Carlos #Alcaraz è il nuovo campione degli #AustralianOpen: a Melbourne lo spagnolo vince per la prima volta il torneo superando in finale Novak #Djokovic in quattro set, con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Dopo un primo parziale dominato dal serbo, Alc x.com