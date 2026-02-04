NXT 03.022026 E il nuovo campione è…

Da zonawrestling.net 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera a NXT si è deciso tutto. Dopo settimane di attesa, il nuovo campione è stato finalmente incoronato, mentre Tony D ha preso la parola davanti ai fan per la prima volta dopo tanto tempo. Shawn Michaels ha fatto il suo ingresso e, inaspettatamente, ha annunciato il nome di colui che prenderà il posto di Ava Raine come responsabile dell’ufficio. L’atmosfera era tesa e piena di emozioni, con i tifosi che seguivano ogni mossa del palco.

Ciao Bro di ZW, oggi si incorona il nuovo campione NXT e Tony D finalmente parlerà al pubblico. Hoka Hey!!! Ufficio lasciato vuoto da Ava Raine: Shawn Michaels dopo 7 lunghi anni nomina Mr. Robert Stone GM ad Interim di NXT, lasciandolo con una nota: ultimamente c’è troppo chaos e a lui piace. Un altro General Manager Face, non mi fa impazzire la scelta ma è giusta, Stone se lo è guadagnato. NXT Women’s North American Championship’s Match: Izzi Dame(c)(WThe Culling) vs Thea Hail vs Lola Vice (3,5 5) Il buon Vic ci ricorda che è la prima volta che la corona femminile viene difesa in un triple threat, strano considerando che per la controparte maschile per un periodo è stata la norma. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

nxt 03022026 e il nuovo campione 2328230

© Zonawrestling.net - NXT 03.02.2026 E il nuovo campione è…

Approfondimenti su NXT 03.02.2026

WWE: Joe Hendry è il nuovo campione di NXT

Joe Hendry si prende il titolo di NXT.

Almanacco del 03-02-2026

Questa mattina in tutta Italia si celebra l’Epifania, la festa che ricorda la manifestazione di Gesù al mondo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

WWE NXT 02/03/26 Results- Joe Hendry Wins NXT Championship, Kelani Screw Lola, D'Angelo Speaks

Video WWE NXT 02/03/26 Results- Joe Hendry Wins NXT Championship, Kelani Screw Lola, D'Angelo Speaks ?

Ultime notizie su NXT 03.02.2026

Argomenti discussi: Il direttore di Nextpower Watkins vende azioni per 592.000 dollari; Fuego Volcano Volcanic Ash Advisory: ONGOING VAN ENS to 14000 ft (4300 m); NXT 03-02-2026 – Anteprima; Commenta NXT live! 3 Febbraio 2026.

WWE: Risultati WWE NXT 03-02-2026Scopri con Spazio Wrestling, tutti i risultati dell'ultima puntata di NXT, show della WWE che si è svolto il 3-02-2026 ... spaziowrestling.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.