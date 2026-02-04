NVIDIA chiede l’archiviazione della causa sui libri pirata per l’addestramento AI

NVIDIA ha chiesto al tribunale federale della California di chiudere la causa che la riguarda per aver utilizzato, senza autorizzazione, libri pirata per allenare i suoi sistemi di intelligenza artificiale. La società sostiene di aver agito in buona fede e chiede che il procedimento venga archiviato, ma la questione resta molto delicata e al centro di un dibattito più ampio sul rispetto dei diritti d’autore nel settore tech.

NVIDIA ha chiesto al tribunale federale della California di archiviare la causa che la coinvolge in una delle più complesse battaglie legali del panorama tecnologico globale: l’uso di libri piratati per addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale. L’atto, depositato nei corridoi di legge di San Francisco il 4 febbraio 2026, non è solo un’azione difensiva, ma un chiaro segnale di una battaglia che va oltre i singoli file o le singole copie digitali. È una guerra di concetti, di interpretazioni del diritto d’autore e del futuro stesso dell’innovazione. L’azienda, che ha guidato la rivoluzione dei chip per l’AI, si trova al centro di un’azione collettiva che coinvolge centinaia di autori, molti dei quali hanno visto i loro libri riprodotti senza autorizzazione su piattaforme come Anna’s Archive, un archivio digitale noto per il suo vasto contenuto non autorizzato. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - NVIDIA chiede l’archiviazione della causa sui libri pirata per l’addestramento AI Approfondimenti su NVIDIA Causa “I tribunali spagnoli non hanno giurisdizione sui fatti denunciati”: Julio Iglesias chiede l’archiviazione dell’indagine aperta per presunte violenze sessuali Julio Iglesias ha richiesto l’archiviazione dell’indagine per presunte aggressioni sessuali, sostenendo che i tribunali spagnoli non abbiano giurisdizione sui fatti denunciati. Ruota panoramica in Prato della Valle: la Procura chiede l’archiviazione Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su NVIDIA Causa NVIDIA chiede l'archiviazione della causa sui libri pirata per l'addestramento AINVIDIA ha chiesto a un tribunale federale di archiviare l'estensione della class action sul presunto uso di libri piratati per l'addestramento dei modelli AI. L'azienda sostiene che manchino prove con ... hwupgrade.it La società creatrice di ChatGpt cerca investitori per un nuovo round di finanziamenti che la porterebbe a una valutazione di mercato superiore agli 800 miliardi. Amazon in prima linea, ma ci sarebbero anche Nvidia e Microsoft. Ma le cifre agitano gli analisti e il - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.