Nuovo vertice per l’ULSS 6 Euganea | Marco Agostini eletto presidente dei sindaci

Mercoledì mattina, nel salone del consiglio comunale di Padova, Marco Agostini è stato ufficialmente eletto presidente della Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 6 Euganea. L’aria era fredda e il silenzio ha accompagnato il momento della nomina, mentre i rappresentanti comunali si sono riuniti per un cambio di leadership che potrebbe portare novità alla sanità locale.

Mercoledì 4 febbraio 2026, alle 10.15, nel salone del consiglio comunale di Padova, dove l’aria era ancora impregnata del freddo invernale e il rumore dei passi sul parquet sembrava amplificato dal silenzio che precede i cambiamenti di scena, Marco Agostini è stato ufficialmente proclamato presidente della Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 6 Euganea. Il sindaco di Mestrino, 52 anni, professore associato di oncologia all’Università degli Studi di Padova, ha vinto con il voto unanime dei rappresentanti dei 37 comuni del territorio provinciale, ereditando un ruolo che per anni è stato un punto di riferimento strategico per la sanità pubblica veneta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il sindaco di Mestrino, Marco Agostini, è stato scelto come nuovo presidente della Conferenza dei Sindaci e dell'Esecutivo dell'ULSS 6 Euganea.

