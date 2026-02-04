Nuovo sostegno Inps per anziani | fino a 1.380 euro annui per chi ha superato gli 80 anni

Da oggi, fino al 31 dicembre, l’Inps ha aperto le domande per il nuovo sostegno rivolto agli anziani over 80. Chi ha superato questa età può ricevere fino a 1.380 euro all’anno. La misura mira ad aiutare le persone più fragili, e le domande devono essere presentate entro la fine dell’anno. Molti anziani potrebbero approfittarne, ma ancora non tutti sono informati sui requisiti e le modalità.

A partire da oggi, 4 febbraio 2026, e fino al 31 dicembre di quest'anno, l'Inps ha messo in moto un meccanismo di sostegno che potrebbe cambiare la vita di migliaia di anziani italiani. Per chi ha superato gli 80 anni e vive in condizioni di gravissima non autosufficienza, il bonus anziani 2026 prevede un contributo annuo massimo di 1.380 euro, erogato in due quote distinte. È una misura nata nel 2024 con il decreto Anziani, ma che ora entra in una fase operativa concreta, dopo mesi di attese e di valutazioni tecniche. Il valore massimo, 1.380 euro, non è un'astrazione: corrisponde a 530 euro mensili di indennità di accompagnamento e 850 euro di assegno di assistenza, somma che si aggiunge a un'indennità già esistente per chi ha perso la capacità di gestire autonomamente le proprie necessità quotidiane.

