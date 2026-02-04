Nuovo sistema di parcheggio all’ospedale di Reggio Emilia | accessi regolati e zone dedicate per ridurre la confusione

All’ospedale di Reggio Emilia entra in funzione un nuovo sistema di parcheggio. Da oggi, gli accessi sono regolati e ci sono zone dedicate per cercare di ridurre il caos tra le auto. Alle prime luci dell’alba, alle 6 di questa mattina, il traffico intorno all’ospedale Santa Maria Nuova ha cominciato a muoversi in modo più ordinato. La novità mira a rendere più semplice trovare posto e a evitare i ingorghi che si creano spesso in quella zona.

Il 9 febbraio 2026, alle 6 del mattino, a Reggio Emilia, il traffico intorno all'arcispedale Santa Maria Nuova si prepara a un'altra giornata di caos. Ma questa volta, qualcosa è cambiato. Non è solo il freddo che punge le guance dei medici in giacca bianca o il rumore dei motori che si avvicinano al pronto soccorso. È un nuovo ordine che si sta imponendo, silenzioso ma deciso, tra i cancelli del nosocomio. Dal primo giorno di febbraio, il piano sosta dell'Azienda Usl di Reggio Emilia entra in vigore con regole più chiare, zone dedicate e una divisione rigorosa tra chi ha diritto a parcheggiare vicino all'ingresso e chi deve trovare alternative.

