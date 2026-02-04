Nuovo piano Transizione 5.0 in ritardo | nodo costi sull’apertura ai produttori extra Ue

Il nuovo piano Transizione 5.0, che dovrebbe aiutare le imprese a investire con l’iperammortamento, è ancora bloccato. I tempi si allungano e il motivo principale sono i costi, che complicano l’apertura ai produttori extra Ue. La situazione resta incerta, mentre le aziende aspettano di sapere se e quando potranno contare su questi incentivi.

Il nuovo piano Transizione 5.0, che prevede l'iperammortamento a sostegno degli investimenti delle imprese, è ancora fermo. Il ministero delle Imprese e del made in Italy ha predisposto in tempi rapidi il decreto attuativo (si veda Il Sole 24 Ore del 7 gennaio) trasmettendolo poi all'Economia che deve esprimere il concerto. Ma l'iter risulta ancora congelato e non per un mero dettaglio burocratico: il Tesoro sta valutando se ci sono i margini per coprire finanziariamente l'eliminazione del requisito di origine territoriale che, in base alla norma della legge di bilancio, limita i beni acquistabili con l'incentivo solo a quelli prodotti in uno degli Stati membri della Ue o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

