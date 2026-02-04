Nuovo impianto agrivoltà a Reggio Emilia | polemica su norme e impatto ambientale

A Reggio Emilia scoppia la polemica intorno al nuovo impianto agrivoltaico. In un campo di 13 ettari, quasi 19 campi da calcio, si sta per installare una grande area di pannelli fotovoltaici. La trasformazione interessa un paesaggio tradizionale della provincia, e molti residenti e ambientalisti criticano le norme e i possibili effetti sull’ambiente. La discussione si accende mentre i lavori stanno per partire.

**LEAD** È un campo di 13 ettari — equivalente a quasi 19 campi di calcio — che si prepara a essere trasformato in una distesa di pannelli fotovoltaici, con una superficie che va a intersecarsi con uno dei paesaggi più tradizionali della provincia di Reggio Emilia. Il progetto, realizzato da Atlas Solar 18, un’azienda di Udine, è situato in una zona di pascolo per il Parmigiano Reggiano, tra Giarola, Sabbione e Gavasseto, nel comune di Reggio Emilia. È un impianto di agrivoltaico, ovvero un impianto solare installato su terreni agricoli, che permette il passaggio di attrezzature agricole, con l’obiettivo di favorire l’uso congiunto di terra per l’agricoltura e per la produzione di energia rinnovabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo impianto agrivoltà a Reggio Emilia: polemica su norme e impatto ambientale Approfondimenti su Reggio Emilia Impatti Agrivoltaico a Reggio Emilia, polemiche e veleni. Tutti i numeri del maxi impianto Reggio Emilia si trova al centro di nuovi contrasti legati all'agrivoltaico. Perché il maxi impianto agrivoltaico a Reggio Emilia fa (molto) discutere. “Nessuno non può fermarlo” A Reggio Emilia sta per essere realizzato un grande impianto agrivoltaico di oltre tredici ettari, pari a circa 19 campi da calcio. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Reggio Emilia Impatti Agrivoltaico tra distese di camomilla: nuovo maxi impianto nel SalentoIl Governo autorizza la realizzazione di un altro grande impianto agrivoltaico in provincia di Lecce. Sorgerà tra Galatina e Soleto, avrà potenza pari a 33,6 Mega Watt. E tra le ... quotidianodipuglia.it TEATRO REGIONE LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA dello Stabile di Torino in scena al comunale Ariosto de “I Teatri” di Reggio Emilia. Il servizio di Francesco Giovanni Zingrillo Comune di Reggio Emilia | I Teatri di Reggio Emilia | Cultura Reggio Emilia | facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.