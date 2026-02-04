Nuovo evento Nintendo per sviluppatori | focus su titoli di terze parti in arrivo con showcase dedicato

Domani alle 15:00, Nintendo trasmetterà un nuovo Direct dedicato ai giochi di terze parti. L’evento si terrà giovedì 5 febbraio 2026 e promette di mostrare le novità in arrivo da sviluppatori esterni. Per gli appassionati, sarà un’occasione per scoprire cosa ci aspetta nel mondo dei videogiochi nei prossimi mesi.

Il mondo dei videogiochi si prepara a un momento clou: domani, giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 15:00 in punto, Nintendo lancerà un nuovo Direct speciale, il *Nintendo Partner Showcase*, dedicato interamente ai titoli sviluppati da terze parti. Non si tratta di un evento qualsiasi. È un segnale chiaro, deciso, che la casa giapponese sta spostando il su un’ecosistema che cresce in modo esponenziale, soprattutto con l’arrivo di Switch 2, il nuovo hardware che ha già superato i 17,37 milioni di unità vendute nel solo 2025. Il Direct, che durerà circa trenta minuti, non sarà un’occasione per mostrare nuovi giochi del team interno di Nintendo, ma un vero e proprio palcoscenico per gli sviluppatori esterni, quelli che hanno reso vivo il catalogo della console negli anni e che ora stanno definendo il futuro della piattaforma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Nintendo Partner Showcase

Ultime notizie su Nintendo Partner Showcase

