Nuovo codone per l' Aprilia RS-GP26 | arriva Panoramix

Durante le prove a Sepang, l’Aprilia RS-GP26 ha attirato di nuovo l’attenzione. Un nuovo codone, chiamato “Panoramix”, è stato installato per testare soluzioni aerodinamiche avanzate. La squadra lavora per migliorare le prestazioni della moto, cercando di ridurre le turbolenze e aumentare la stabilità in pista. I tecnici continuano a monitorare i risultati, sperando di ottenere vantaggi concreti nelle prossime gare.

Nel contesto delle prove MotoGP a Sepang, l'Aprilia RS-GP26 viene sottoposta a nuove verifiche aerodinamiche con soluzioni avanzate che intervengono sul codone. In questa fase di test si osserva una configurazione innovativa, che si distingue per impostazioni studiate per modulare il flusso dietro la moto e la sua scia, offrendo potenziali margini di miglioramento in fase di percorrenza in rettilineo e di gestione in curva. La seconda giornata di lavoro ha evidenziato un profilo di codone diverso rispetto a quello di ieri, con una configurazione che occupa l'area precedentemente riservata all'arco in carbonio.

