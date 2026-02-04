Il procuratore generale di Genova, Enrico Zucca, ha aperto l’anno giudiziario sottolineando che in Italia non bastano nuove leggi o pene più severe per affrontare i problemi sociali. Zucca ha ricordato il processo sulle torture alla scuola Diaz del 2001, evidenziando come i conflitti sociali restino irrisolti anche con le sanzioni più dure. Le sue parole puntano a una riflessione più profonda sulla soluzione dei problemi di fondo, lontana dalle soluzioni facili.

Qual è il senso oggi con il governo che spinge verso una nuova stretta? L’ottica repressiva di una polizia in postura militare contro un nemico indistinto, che si annida tra la folla di manifestanti, rischia di farla diventare il bersaglio d’ogni insoddisfazione, identificata con l’oggetto della protesta. Mentre la sua funzione è la tutela del diritto di manifestare, minato anche dall’azione dei violenti. Poliziotti guardiani di libertà e non guerrieri, perché la degenerazione dell’azione della polizia nel G8 ha rappresentato un trauma con effetto di deterrenza per il diritto di protesta, non per le frange violente, che ora puntualmente ritroviamo. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Nuovi reati e pene iperboliche non risolvono i conflitti sociali»

Approfondimenti su Diaz Processo

Negli ultimi anni, si osserva un cambiamento nel modo in cui i ragazzi affrontano i conflitti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Diaz Processo

Argomenti discussi: Un paradosso tutto italiano: meno reati, meno ingressi, ma sempre più detenuti; Dieci fatti di cronaca, dieci nuovi reati. La sicurezza secondo Meloni&co; La destra lima le misure, la foga repressiva resta; Ddl stupri, passa nuovo testo Bongiorno con pene più alte. Cosa cambia.

Procuratore generale Perugia, nuovi reati raramente risolvono il problemaPer il procuratore generale di Perugia Sergio Sottani aumentare le pene o introdurre nuovi reati può forse soddisfare le esigenze securitarie dell'opinione pubblica, ma raramente risolvE il problema ... ansa.it

Capisco la rabbia ma tra garantisti e manettari...Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it

Dieci fatti di cronaca, dieci nuovi reati. La sicurezza secondo Meloni&co x.com

La sicurezza non si fa con gli slogan. E su questo il governo Meloni ha fallito. Ha detto bene l'europarlamentare Ricci, intervenendo ieri a RaiNews24: pene più dure e nuovi reati servono a poco se poi mancano forze dell’ordine sul territorio e certezza della - facebook.com facebook