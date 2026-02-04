Nuovi eventi WWE in Arabia Saudita | e anticipazioni

La WWE sta pianificando nuovi eventi in Arabia Saudita, anche nel 2026. Le voci si susseguono e ancora non c’è nulla di ufficiale, ma le trattative sembrano avanzate. I fan italiani aspettano novità, mentre gli organizzatori cercano di definire il calendario per l’anno prossimo.

Il calendario 2026 della WWE resta in fase di definizione, con un nuovo torrent di voci che indica la possibile presenza di ulteriori eventi di rilievo in Arabia Saudita nel corso dell’anno. L’attenzione è centrata sull’espansione della partnership con il Regno, che continua a modulare la programmazione dei Premium Live Event e a offrire nuove opportunità di rilievo globale. Secondo PWInsider, la federazione ha in programma due ulteriori premium live event in terra saudita nel 2026, da aggiungere al Royal Rumble svoltosi il 31 gennaio a Riyadh. L’evento ha segnato una novità significativa, essendo la prima manifestedzione dello show ospitato fuori dal Nord America. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La WWE si prepara a un evento di grande rilievo in Arabia Saudita, con l’atteso ritorno di Roman Reigns alla Royal Rumble 2026.

Secondo recenti indiscrezioni, i dirigenti di Riyadh desiderano coinvolgere sia The Rock che “Stone Cold” Steve Austin per WrestleMania 43, prevista in Arabia Saudita nel 2027.

