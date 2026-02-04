Nuove soluzioni per l’igiene professionale | sostenibilità e performance unite in un approccio innovativo

A Milano, lungo le rive del Lambro, un’azienda sta portando avanti un cambiamento importante nel settore dell’igiene professionale. Non si tratta solo di produrre, ma di farlo in modo più sostenibile ed efficiente. Le nuove soluzioni messe in campo puntano a unire performance elevate a pratiche più rispettose dell’ambiente. Un movimento silenzioso ma deciso, che potrebbe rivoluzionare un settore spesso visto come marginale.

A Milano, in un’azienda che si affaccia sulle rive del Lambro, il rumore delle macchine non è più solo quello del prodotto in fabbrica, ma quello di un cambiamento silenzioso, profondo, che sta rivoluzionando un settore troppo a lungo considerato marginale: l’igiene professionale. Non si parla più solo di asciugamani, sapone o carta igienica, ma di un’intera filiera che si è rinnovata da dentro, con un obiettivo chiaro: non solo pulire, ma salvare. A guidare questo processo è Lucart Professional, brand del Gruppo Lucart, che da pochi mesi ha lanciato in Italia e in Europa il sistema EcoNatural, un modello di produzione che trasforma i rifiuti in risorse, e che sta già segnando un prima e un dopo nel settore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

