Nuove regole Isee per l’assegno unico 2026 | calcolo aggiornato e impatto sugli importi erogati
Il 28 febbraio 2026 segna una svolta per milioni di famiglie italiane che ricevono l’assegno unico. Da ora in poi, il calcolo dell’indicatore della situazione economica aggiorna le regole, modificando anche gli importi che vengono erogati. Le nuove norme potrebbero cambiare molto le possibilità di sostegno economico per chi già riceve questa misura.
Il 28 febbraio 2026 è diventato un giorno cruciale per oltre cinque milioni di famiglie italiane che ricevono l’assegno unico universale. Entro quella data, infatti, è obbligatorio aggiornare l’Isee, l’indicatore che determina l’importo mensile del sussidio per i figli a carico. Chi non lo farà rischia di ricevere un importo non allineato al proprio reddito effettivo, con conseguenze anche significative sulle prestazioni future. La situazione si è complicata in maniera inaspettata dopo l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, che ha ridefinito completamente il calcolo dell’Isee per alcune misure sociali, tra cui appunto l’assegno unico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
