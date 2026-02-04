Nove progetti arrivano dai cittadini e sono stati ammessi al bilancio partecipativo 2026. Sono stati presentati da singoli o gruppi, che hanno proposto idee per migliorare e valorizzare alcuni spazi pubblici della città. Ora si aspetta di capire quali di queste idee diventeranno realtà.

di Manuela Plastina Sono ben nove i progetti ammessi al bilancio partecipativo 2026: sono stati presentati da singoli o gruppi di cittadini che hanno proposto delle idee per valorizzare alcuni luoghi pubblici. Dopo aver passato la prima fase, quella di istruttoria che ha valutato anche la fattibilità tecnica ed economica, ora si passa al voto popolare. Domani alle 21 in palazzo comunale saranno presentati ufficialmente tutti i singoli progetti, poi si apriranno ufficialmente le urne. Il più votato, sarà finanziato fino a 20 mila euro dal Comune e poi realizzato. Nell’edizione 2025 vinse il progetto dell’Area Bike a Troghi, già inaugurata nel dicembre scorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova vita ai luoghi pubblici. Le idee arrivano dai cittadini

