Nuoro Il comandante VVF Corrao in visita istituzionale alle autorità cittadine

Questa mattina, alle 10.30, il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Nuoro, Salvatore Corrao, ha fatto il suo primo passo ufficiale in città. È andato al palazzo del Prefetto, in via Roma, per incontrare le autorità locali. La visita serve a consolidare i rapporti e discutere delle emergenze che riguardano il territorio. Corrao ha incontrato i vertici istituzionali e ha già annunciato che lavorerà per rafforzare la collaborazione tra il suo comando e il territorio.

Mercoledì 3 febbraio, alle ore 10.30 precise, il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, Salvatore Corrao, ha varcato la soglia del palazzo del Prefetto in via Roma, a Nuoro, per la prima delle visite istituzionali che lo vedranno in contatto con le massime autorità cittadine. Il suo arrivo, seguito da un breve protocollo di accoglienza, non è stato solo un gesto formale: è stato il primo passo di un percorso di rilancio del rapporto tra i vigili del fuoco e le istituzioni locali, in un momento in cui la sicurezza del territorio sardo, specie nelle zone montane e interne, è sempre più sotto pressione per eventi climatici estremi e rischi naturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuoro. Il comandante VVF Corrao in visita istituzionale alle autorità cittadine Approfondimenti su Nuoro Comando Vigili del fuoco di Nuoro: Salvatore Corrao è il nuovo comandante A Nuoro, i Vigili del fuoco cambiano volto. Visita istituzionale a Messina, il Comandante di Nave Levanzo accolto dalla Capitaneria di Porto Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Nuoro Comando Argomenti discussi: Cambio al vertice dei Vigili del fuoco di Nuoro; Nuoro, Salvatore Corrao nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco - L'Unione Sarda.it; Vigili del Fuoco, si è insediato il nuovo direttore regionale Leandro Cuzzocrea. FOTO; Schianto sulla 131 dcn al bivio per Oniferi: passeggeri dell’auto estratti dalle lamiere. Il Comandante dei Vigili Salvatore Corrao incontra le cariche istituzionaliNuoro. Si sono svolte nella giornata di oggi, 3 febbraio, le visite del nuovo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro Ing. Salvatore ... olbia.it Vigili del fuoco Nuoro, cambio al vertice: l’Ing. Corrao nuovo Comandante ProvincialePer l'Ingegner Corrao si tratta di un ritorno in Sardegna: aveva prestato soccorso durante l'alluvione Cleopatra del 2013 ... cagliaripad.it Il nuovo comandante provinciale dei #VigilidelFuoco di #Nuoro ha incontrato il questore, i comandanti dei #Carabinieri e della #GuardiadiFinanza, e il sindaco per discutere strategie di sicurezza - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.