Nuoro Il comandante VVF Corrao in visita istituzionale alle autorità cittadine

Questa mattina, alle 10.30, il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Nuoro, Salvatore Corrao, ha fatto il suo primo passo ufficiale in città. È andato al palazzo del Prefetto, in via Roma, per incontrare le autorità locali. La visita serve a consolidare i rapporti e discutere delle emergenze che riguardano il territorio. Corrao ha incontrato i vertici istituzionali e ha già annunciato che lavorerà per rafforzare la collaborazione tra il suo comando e il territorio.

Mercoledì 3 febbraio, alle ore 10.30 precise, il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, Salvatore Corrao, ha varcato la soglia del palazzo del Prefetto in via Roma, a Nuoro, per la prima delle visite istituzionali che lo vedranno in contatto con le massime autorità cittadine. Il suo arrivo, seguito da un breve protocollo di accoglienza, non è stato solo un gesto formale: è stato il primo passo di un percorso di rilancio del rapporto tra i vigili del fuoco e le istituzioni locali, in un momento in cui la sicurezza del territorio sardo, specie nelle zone montane e interne, è sempre più sotto pressione per eventi climatici estremi e rischi naturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

