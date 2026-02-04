Dopo i nubifragi e le alluvioni che hanno devastato il Sud Italia, Elly Schlein attacca duramente Meloni. La leader del centrosinistra dice che il governo ha abbandonato le zone colpite e preferisce fare condoni edilizi invece di investire in prevenzione. “Vogliamo parlare di sicurezza vera, non di parole vuote. Il Sud è stato lasciato solo di fronte al ciclone Harry”, afferma Schlein. La polemica si accende mentre le zone alluvionate si contano i danni e i sindaci chiedono più aiuti e interventi concreti.

“Noi vorremmo parlare di sicurezza vera, non delle bandierine per coprire i fallimenti. Vorremmo parlare della sicurezza del Sud colpito dal ciclone Harry”, “dei sindaci lasciati soli”. “Di fronte a danni di 2,5 miliardi di danni, 100 milioni non sono una cifra all’altezza, neanche un principio. Il governo è arrivato tardi mentre frane e allagamenti mettevano in ginocchio i territori, si sono persi giorni preziosi”. “ Giorgia Meloni ha abbandonato il Sud, con tagli, ritardi e definanziamenti”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein nell’Aula della Camera dopo l’informativa del ministro Nello Musumeci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nubifragi e alluvioni, Schlein contro Meloni: “Ha abbandonato il Sud Italia. Fate condoni edilizi invece di investire in prevenzione”

