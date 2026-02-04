Da un anno, il mistero sul disegno del drago di Vinci resta irrisolto. Gli esperti stanno ancora lavorando per capire se è autentico o meno. Il restauro del disegno a carboncino, trovato su un camino in una casa a Vinci, prosegue senza sosta. Intanto, la curiosità di appassionati e studiosi cresce, anche se ancora nessuna certezza emerge.

E’ passato un anno da quando i leonardisti e gli amanti dell’arte di Leonardo (e a giudicare dalla code al Louvre davanti alla Monna Lisa, i numeri sono impressionanti) si sono appassionati a una domanda: ma il disegno a carboncino del drago polisemico scoperto su un camino in una casa di Vinci è autografo di Leonardo? Il quesito, al momento, è senza risposta, ma il percorso di restauro a cui seguirà quello di autentica del disegno, procede. E non privo di novità. Sindaco Vanni, un anno dopo la rivelazione dell’esistenza del drago di Vinci a che punto siamo? "A primavera sarà organizzata una giornata-convegno durante la quale verranno comunicati gli sviluppi e le novità degli studi fatti finora". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Novità sul drago di Vinci: "Undici strati di scialbo lo hanno tenuto nascosto"

Approfondimenti su Vinci Drago

Il tecnico del Milan, Allegri, ha sottolineato l'importanza delle parate di Maignan nel pareggio con il Napoli, che ha permesso ai rossoneri di guadagnare un punto e mantenere la distanza dalla Roma.

Nuove rivelazioni svelano un legame nascosto tra Sofia di Svezia ed Epstein, ampliando il quadro delle connessioni tra le monarchie europee e il controverso finanziere.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Vinci Drago

Argomenti discussi: Novità sul drago di Vinci: Undici strati di scialbo lo hanno tenuto nascosto; BLOG | San Giorgio e il Drago nella chiesa delle Sante Flora e Lucilla (Badia) ad Arezzo; Nuova sala pesi per gli studenti Unicam nel Palazzetto Drago-Gentili; Ciaspolatore sfinito dalla fatica, soccorso dal Drago.

Novità sul drago di Vinci: Undici strati di scialbo lo hanno tenuto nascostoUn apparecchio unico in Italia utilizzato dai tecnici del Cnr di Napoli per analizzare il disegno sulla cappa di un camino in un immobile del Comune, che era appartenuto alla famiglia Bracci, e che po ... lanazione.it

in fumetteria DA DOMANI, MARTEDI' 3 FEBBRAIO . novità DRAGON BALL SD 9 FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE 21 INUYASHA WIDE EDITION 27 ONE PIECE 112 OTAKU VAMPIRE'S LOVE BITE LIMITED 1 SHIKIMORI'S NOT JUST A CUTIE 2 - facebook.com facebook