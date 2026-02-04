Novara travolge il Benfica in Champions League | ora i playoff caccia ai quarti Imprendibile il Fenerbahce di Orro

Novara batte il Benfica 3-0 e si prende i playoff in Champions League. La squadra di coach Cattaneo ha dominato la partita, portando a casa la quarta vittoria nel girone. La vittoria permette alle azzurre di avvicinarsi ai quarti di finale, mentre il Benfica perde terreno nel cammino europeo. Ora l’obiettivo è prepararsi alle prossime sfide.

Novara ha sconfitto il Benfica per 3-0 (25-20; 25-17; 25-15) e ha così conquistato la quarta vittoria nella fase a gironi della Champions League di volley femminile, facendo festa di fronte ai 2.100 spettatori del PalaIgor dopo le tante voci di crisi interna (con tanto di rumor sul possibile addio di coach Lorenzo Bernardi) che si sono susseguite nelle ultime settimane, puntualmente smentite. Le piemontesi hanno confermato il pronostico della vigilia contro la modesta compagine portoghese in un incontro ininfluente ai fini del piazzamento in classifica, ma importante in ottica tabellone della fase a eliminazione diretta.

