Notte da incubo per una famiglia a Torino Mirafiori Sud | sorprendono un bandito in casa poi vengono picchiati dai complici

Una famiglia di Torino Mirafiori Sud ha vissuto una notte terribile. I pensionati sono stati sorpresi in casa da un bandito, che li ha aggrediti e picchiati. Quando i complici sono entrati, la situazione è peggiorata. La coppia e il figlio, che era in visita, sono rimasti feriti e sotto choc. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Notte da incubo quella di ieri, martedì 3 febbraio 2026, per una coppia di pensionati residenti al settimo piano di un palazzo di via Rigola a Torino e per il loro figlio che si trovava in città in quanto era venuto a trovarli. Il padrone di casa, un 78enne italiano, ha sorpreso un ladro.

