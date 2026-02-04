La scuola pubblica in Umbria sta attraversando un momento difficile. Secondo il Movimento 5 Stelle regionale, le decisioni del governo centrale stanno mettendo a rischio l’accesso allo studio degli studenti. La deputata Emma Pavanelli critica le politiche che, a suo avviso, privilegiano il risparmio a discapito dell’istruzione. La situazione resta tesa e le scuole chiedono interventi immediati.

Per il Movimento 5 Stelle dell’Umbria (nella foto la deputata Emma Pavanelli) "la scuola pubblica in Umbria sta affrontando un momento di profonda crisi a causa di scelte politiche del governo nazionale che mettono il risparmio economico davanti al diritto allo studio ". "Le recenti manovre che coinvolgono i circoli didattici di Gubbio e Città di Castello sono solo l’ultimo esempio di una strategia che penalizza le comunità locali" sostiene in una nota. "Trasformare le scuole in strutture giganti - dice il M5s - non fa altro che allontanare le istituzioni dai cittadini e rendere più difficile il lavoro di insegnanti e personale non docente, in un momento in cui i giovani hanno bisogno di maggior supporto educativo e formativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Nostre scuole in crisi per colpa del Governo"

Approfondimenti su Scuola Umbria

Le tensioni e gli scontri a Torino durante il corteo pro-Askatasuna hanno suscitato reazioni diverse tra le forze politiche.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

BREAKING: Over 200 Students KIDNAPPED From St. Mary's Catholic School in Papiri Niger State

Ultime notizie su Scuola Umbria

Argomenti discussi: Nostre scuole in crisi per colpa del Governo; Settimana di mobilitazione per la libertà di insegnamento 9-13 febbraio. Dalla crisi internazionale dei diritti alle piazze; Come una scuola in periferia ha ridotto l’assenteismo e migliorato i test; La crisi della scuola italiana: è quasi una Waterloo.

SCUOLA/ Licei, tecnici e professionali, ecco l’assist anti-crisi che viene dal mondo del lavoroSarebbe bene che la scuola superiore, in grave crisi, accogliesse alcune istanze provenienti dalla ricerca sul contesto lavorativo e occupazionale Il tema scuola è spesso affrontato su queste pagine ... ilsussidiario.net

Scuola italiana in crisi? Crescono homeschooling e didattiche alternativeIn questi giorni ha scosso e indigna la vicenda di Paolo, 14 anni, che si è ucciso in silenzio dopo anni di bullismo, ascoltato dalla famiglia ma non dalla società e dalla scuola, che lo ha ferito ... quotidiano.net

Sabato mattina ragazzi e ragazze delle nostre scuole sono venuti a trovarmi al Comune. Abbiamo parlato di tante cose interessanti, ma soprattutto ci hanno tenuto a farmi un’intervista sul grande risultato che siamo riusciti a portare a casa nell’arco dell’anno 2 - facebook.com facebook