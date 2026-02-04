Norton-Cuffy Juve il giocatore non ha chiesto la cessione a gennaio La rivelazione sull’obiettivo bianconero

La Juventus non ha mai avuto intenzione di cedere Norton-Cuffy a gennaio. La società ha sempre puntato su di lui e non ci sono state richieste di partenza da parte del giocatore. La notizia smentisce le voci circolate in queste settimane e conferma che il giovane difensore resterà in bianconero almeno fino al termine della stagione.

Norton-Cuffy Juve, il giocatore non ha chiesto la cessione a gennaio. La clamorosa rivelazione sull’obiettivo di mercato bianconero. Chief of Football del Genoa Diego Lopez ha parlato in conferenza del calciomercato dei rossoblù che si è appena concluso. Il dirigente però ha ovviamente risposto anche a delle domande su Norton-Cuffy. CALCIOMERCATO JUVE LIVE L’esterno inglese è stato al centro di diverse voci di mercato a gennaio, che lo avevano accostato anche alla Juventus. Tuttavia lo stesso Lopez ha spiegato che nella sessione terminata da poco nessuno ha chiesto di fare le valigie, incluso Norton-Cuffy. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

