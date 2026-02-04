Non si fermano all’alt e aggrediscono un poliziotto

Durante un normale controllo di polizia, due uomini hanno tentato di scappare all’alt. Quando gli agenti sono riusciti a fermarli, uno dei due ha reagito con violenza, aggredendo e ferendo un poliziotto nel tentativo di scappare. L’intera scena si è svolta in strada, lasciando tutti senza parole.

Insospettiti dal loro atteggiamento, avevano deciso di effettuare un controllo, ma la loro reazione era stata prima la fuga, poi l’aggressione e il ferimento di un poliziotto che aveva raggiunto e bloccato uno dei fuggiaschi. Protagonisti della scorribanda due giovani tunisini che, dopo essere stati condotti in questura, erano stati denunciati a vario titolo per soggiorno illegale sul territorio nazionale, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi, a conclusione delle indagini, sono stati rinviati a giudizio e finiranno davanti al giudice del tribunale di Fermo per essere processati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

