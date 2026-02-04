Non paga la multa nel 2020 al rider la richiesta di 29mila euro

Questa mattina il tribunale di Padova ha annunciato che il 12 marzo si terrà l’udienza per decidere se un rider nigeriano di 33 anni dovrà pagare una multa di quasi 29mila euro. L’uomo, residente nei Colli Euganei, non ha versato la multa risalente al 2020, e ora il giudice deve pronunciarsi sulla richiesta delle autorità. La questione ha sollevato attenzione tra i residenti e le associazioni di categoria, che aspettano di capire quale sarà la decisione finale.

Il 12 marzo, il tribunale di Padova deciderà se un cittadino nigeriano di 33 anni, residente nei Colli Euganei, dovrà pagare una maxi multa di 28.890,40 euro. La vicenda ha avuto origine la sera di domenica 13 settembre 2020, in pieno periodo Covid, quando l'uomo, allora 28enne e impiegato come.

