AJ Styles torna sotto i riflettori, anche se non sul ring. Dopo aver lasciato la WWE, il wrestler ha ricevuto ringraziamenti da John Cena, Triple H e dal pubblico, ma lui ha deciso di mantenere i guanti indossati. La sua presenza si fa sentire ancora, senza bisogno di scendere in campo. La sua assenza non è definitiva, e i fan restano in attesa di sapere se tornerà in azione o continuerà a restare nell’ombra.

John Cena ringrazia AJ Styles, Triple H ringrazia AJ Styles, il WWE Universe ringrazia AJ Styles, eppure AJ quei guanti non li ha tolti.Dopo il match lottato e, ahimè, perso contro Gunther nel PLE Royal Rumble, il “Phenomenal One” è stato costretto a lasciare la WWE. Il suo contratto con la federazione scadeva appunto nel febbraio dell’anno corrente ed era quindi l’unica circostanza buona per “toglierlo di mezzo”. Per quale motivo parlo così?Semplicemente perché non credo minimamente al suo ritiro o al suo definitivo addio dal mondo del professional wrestling. Mettendo da parte realtà come AEW e NJPW, AJ ha ancora un conto aperto con il mondo della Total NonStop Action Wrestling e a confermare tale ragionamento vi è la sua presenza con le interazioni avute on screen nella puntata di iMPACT su AMC (15 gennaio scorso, episodio di debutto sul nuovo network). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Non è finita AJ, la tua casa chiamata TNA ti attende

