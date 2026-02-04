Vannacci torna al centro delle polemiche. Dopo aver lasciato il suo partito, ora cerca di rilanciare una sua creatura politica con un’impronta sovranista ed euroscettica. La sua scelta ha fatto discutere e crea nuovi problemi per il suo percorso politico.

È l’uomo più discusso del momento. Criticato per aver abbandonato il suo partito per fondarne uno nuovo di chiara impronta sovranista ed euroscettica. Stiamo parlando di Roberto Vannacci che con le sue mosse, ha fatto rumore nel panorama politico italiano. Sono passate solo poche ore dal suo addio a Matteo Salvini che già sulla strada del parlamentare europeo, vi è un grosso ostacolo. Vannacci, infatti, non può chiamare “Futuro Nazionale” il suo nuovo partito. Questo nome è già stato registrato il 25 febbraio 2011 all’Ufficio brevetto e marchi del ministero delle Imprese della Repubblica italiana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Nome già registrato": nuovi guai per Vannacci

La nascita del nuovo partito di Vannacci si scontra subito con un problema.

Roberto Vannacci dovrà cambiare il nome del suo movimento.

Vannacci registra “Futuro Nazionale”: sfida aperta alla Lega

Nome già registrato: nuovi guai per VannacciIl nome Futuro nazionale fu registrato nel 2011 da Riccardo Mercante, poi divenuto consigliere regionale del M5S in Abruzzo. Deceduto nel 2020, il marchio ora appartiene ai suoi eredi ... ilgiornale.it

Vannacci e Futuro Nazionale. Nome già registrato da Roberto MercanteL'ex consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, scomparso nel 2020, aveva registrato il marchio nel 2010, ora ereditato dalla famiglia ... rainews.it

Roberto Vannacci deve cambiare nome al suo partito: il marchio “Futuro nazionale” è stato registrato nel 2011 da un ex eletto del M5s x.com

