Il mercato invernale del Napoli si è chiuso con due nuovi acquisti, ma nessuna rivoluzione nelle liste federali. La squadra mantiene l’equilibrio, anche se ci sono ancora dubbi sul futuro di alcuni giocatori. La società pensa già alla prossima estate, valutando possibili cessioni per rafforzare la rosa o fare cassa. La situazione resta aperta, con i tifosi che attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Il mercato invernale del Napoli ha portato due innesti, ma senza stravolgere l’equilibrio delle liste federali. L’arrivo di Alisson Santos ha infatti preso il posto lasciato libero da Noa Lang, mentre Giovane è stato inserito senza problemi tra gli Under 22, grazie all’età favorevole. “Ma nella prossima stagione non sarà più così facile visto che sia l’ex Verona che Hojlund dovranno aggregarsi alla lista dei 17 base prevista dalla Lega Serie A. Se entrambi restassero, servirà allora almeno cedere un paio di elementi over 23: in questa ottica è fondamentale capire quale sarà il futuro proprio di Lucca e Lang, finiti all’estero con soluzioni non ancora definitive almeno fino all’estate”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Nodo liste per il futuro: possibili cessioni in estate

