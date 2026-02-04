Gli assessori Giacomo Brandi e Sandra Nocentini hanno preso parola dopo le polemiche sulla scuola Isidoro del Lungo di Montevarchi. La Nocentini ha confermato che l’istituto è sicuro e che non ci sono rischi. La discussione è nata dopo l’interrogazione di Samuele Cuzzoni, consigliere del Partito Democratico, e le notizie circolate sui media sulle presunte criticità dell’edificio.

Dopo l’interrogazione in consiglio comunale di Samuele Cuzzoni, consigliere del Partito Democratico, e la conseguente eco mediatica sulle presunte criticità alla scuola Isidoro del Lungo di Montevarchi, sono intervenuti gli assessori Giacomo Brandi e Sandra Nocentini(nella foto) per fare chiarezza sulla vicenda. Nella sua interrogazione, Cuzzoni aveva segnalato infiltrazioni d’acqua in alcune aule e un episodio che aveva coinvolto un lampione nel piazzale esterno della scuola. Gli assessori hanno spiegato che le dichiarazioni del consigliere hanno richiamato scenari di rischio per la sicurezza di alunni e personale che, a loro dire, non trovano riscontro nella realtà dei fatti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nocentini: "L’istituto è sicuro"

Approfondimenti su Montevarchi Scuola

Confartigianato di Arezzo critica il Decreto Energia, sottolineando che le nuove regole penalizzano le micro e piccole imprese.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Montevarchi Scuola

Argomenti discussi: Scuola Isidoro del Lungo: gli Assessori Brandi e Nocentini replicano a Cuzzoni; Montevarchi. Scuola Isidoro del Lungo, Brandi e Nocentini rispondono a Cuzzoni: Allarmismi infondati. Nessun rischio per la sicurezza; Caro energia, Nocentini (Confartigianato): Così si penalizzano micro e piccole imprese; Montevarchi. Scuola Isidoro del Lungo, Cuzzoni replica alla Giunta: Nessun allarmismo, solo il dovere di chiedere chiarezza.

Scuola Isidoro del Lungo: gli Assessori Brandi e Nocentini replicano a CuzzoniMontevarchi, Infondati allarmismi legati alla sicurezza, solo polemica sterile ... msn.com

Montevarchi, dura replica dell’Assessore Nocentini all’accusa dell’opposizione sul mancato trasporto per raggiungere la bibliotecaResto sconcertata dalla bassezza a cui è scesa la minoranza – dichiara l’Assessore Nocentini - che per ottenere visibilità finiscono per inventarsi falsità strumentalizzando le scuole. Non ... lanazione.it

Agliana, 31 gennaio 2026 | Giorno della Memoria Le mura sorde, di Gabriella Nocentini - facebook.com facebook