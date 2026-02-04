‘Nobody wants to die’ | Ukrainians flee from southeast as Russia lurches forward

Le truppe russe avanzano nel sud-est dell’Ucraina e molti civili cercano di scappare. Negli ultimi giorni, i bus che portano via le persone dal villaggio di Tavriiske sono stati quasi tutti cancellati. La paura di nuovi bombardamenti spinge i residenti a lasciare le case, sperando di mettersi in salvo. La situazione si fa sempre più tesa e difficile per chi vuole soltanto vivere in pace.

TAVRIISKE, Ukraine, Feb 4 (Reuters) - In the last few weeks, buses have stopped running to the village of Tavriiske in southeast Ukraine from the major city of Zaporizhzhia, some 50 km (31 miles) away. As the war with Russia has drawn nearer, the village is slowly emptying. Maryna Vyshnevska, 35, said it had become too dangerous for her and her five children - some of the few remaining residents - to stay. "We thought they (the Russians) would be driven back and all this would stop," Vyshnevska said, before packing her family and a handful of belongings into a police evacuation bus. "But when we realised it would only get worse and worse, it was better to leave.

