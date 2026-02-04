No al controllo politico e alla censura | al debutto una Rete per la scuola pubblica

Al debutto una rete che riunisce docenti, studenti, associazioni e sindacati. L’obiettivo è difendere la scuola pubblica da ogni forma di controllo politico e censura. Il movimento si propone di riflettere sul futuro dell’istituzione, puntando a mantenere il suo carattere laico e inclusivo. Ora si attende quale sarà il suo impatto nelle prossime settimane.

Un movimento che unisce docenti, studenti, associazioni e sindacati per riflettere sul futuro della scuola pubblica e difenderne il carattere laico e inclusivo. Con questo obiettivo nasce la Rete per la scuola pubblica, una nuova realtà territoriale che si presenterà ufficialmente alla città il 7.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

