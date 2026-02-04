No al controllo politico e alla censura | al debutto una Rete per la scuola pubblica

Al debutto una rete che riunisce docenti, studenti, associazioni e sindacati. L’obiettivo è difendere la scuola pubblica da ogni forma di controllo politico e censura. Il movimento si propone di riflettere sul futuro dell’istituzione, puntando a mantenere il suo carattere laico e inclusivo. Ora si attende quale sarà il suo impatto nelle prossime settimane.

Un movimento che unisce docenti, studenti, associazioni e sindacati per riflettere sul futuro della scuola pubblica e difenderne il carattere laico e inclusivo. Con questo obiettivo nasce la Rete per la scuola pubblica, una nuova realtà territoriale che si presenterà ufficialmente alla città il 7.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su No al controllo

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su No al controllo

Argomenti discussi: Perché il video di Barbero sul referendum è diventato un caso politico; Referendum Giustizia. Ecco perché il NO fa paura al potere; Travaglio su Nove: Referendum, se vince il sì i pm avranno la testa dei poliziotti, non dei giudici; Perché NON abbiamo limitato il video di Barbero su Facebook.

REFERENDUM/ Palamara: il controllo politico sulla magistratura c’è, ma viene dal suo internoLa giustizia è minacciata dal suo autogoverno come gestione del potere, all’origine di tante storture. Luca Palamara spiega il suo Sì al referendum ... ilsussidiario.net

Referendum, Avs denuncia: Barbero censurato da Facebook e Instagram, no al controllo UsaNO al controllo dell’informazione da parte degli USA sul Referendum: Meta (Facebook e Instagram) ha oscurato il video in cui il prof. Alessandro Barbero ... lapresse.it

Digital Networks Act della Commissione: sostituirebbe l’EECC 2018; meno controllo sullo spettro, spegnimento del rame costoso entro 2035 e conciliazione “volontaria” verso oneri di rete. x.com

Sicurezza di rete semplice, efficace e controllabile Proteggi le reti dei tuoi clienti senza complicazioni. Kerio Control è il firewall UTM intuitivo che offre protezione avanzata, VPN sicure, controllo del traffico e gestione centralizzata — ideale per le PMI e per i pa - facebook.com facebook