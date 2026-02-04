Niscemi | Schlein ' sicurezza per tutti o non è la solidarietà non si annuncia ma si finanzia'

A Niscemi, la leader di un partito politico ha ribadito che la sicurezza deve essere garantita a tutti, senza distinzioni. Ha detto che il Sud non può essere considerato una periferia sacrificabile e che la solidarietà non si proclama, ma si sostiene con i fatti. La ricostruzione, secondo lei, non si promette, si realizza. La sua voce si unisce a quella di altri leader che chiedono interventi concreti per il Sud e per le zone più vulnerabili.

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "La sicurezza o è per tutti o non è, il Sud non è periferia sacrificabile. La solidarietà non si annuncia ma si finanzia e la ricostruzione non si promette ma si fa e basta". Lo ha detto Elly Schlein in aula alla Camera dopo l'informativa del ministro Musumeci sul maltempo al Sud. Dal Gip di Torino l'ennesimo schiaffo alle forze dell'ordine. L'indignazione è senza fine GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it

**Niscemi: Schlein, 'oggi voto su sicurezza e non su impegni per territori e famiglie**Roma, 4 feb (Adnkronos) - Avete deciso di far votare oggi gli impegni sulla sicurezza e vi siete rifiutati di votare impegni per territori e famiglie. Lo ha detto Elly Schlein in aula alla Camera ... iltempo.it

Sicurezza, Schlein: nuove norme liberticide, slogan per coprire fallimentiRoma, 4 feb. (askanews) - 'Voi volete parlare di nuove norme liberticide mentre noi vogliamo parlare di sicurezza concreta, non di slogan e titoli ... notizie.tiscali.it

