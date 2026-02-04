**Niscemi | Schlein ' oggi voto su sicurezza e non su impegni per territori e famiglie**

A Niscemi, oggi si è svolto un voto sulla sicurezza, ma è stato un dibattito molto acceso. La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, ha criticato la scelta di concentrarsi solo sugli impegni sulla sicurezza, accusando i colleghi di aver evitato di discutere questioni che riguardano territori e famiglie. La tensione si è fatta sentire, mentre i parlamentari si sono confrontati sugli obiettivi di questa giornata di votazioni.

Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Avete deciso di far votare oggi gli impegni sulla sicurezza e vi siete rifiutati di votare impegni per territori e famiglie". Lo ha detto Elly Schlein in aula alla Camera dopo l'informativa del ministro Musumeci sul maltempo che ha colpito il sud.

