Niscemi salgono a 1.600 gli sfollati

A Niscemi la situazione resta critica. Sono già 1.600 le persone costrette a lasciare le case a causa della frana che imperversa nella zona rossa. Le autorità lavorano per gestire l’emergenza, mentre molte famiglie si trovano ancora in strada o in strutture di fortuna. La paura di ulteriori crolli rende difficile trovare una soluzione rapida.

A Niscemi continua l’emergenza frana. Sale a 1.600 il numero degli sfollati costretti a lasciare le abitazioni nella zona rossa. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Gli sfollati salgono a 500, segnando una fase definitiva nella gestione della crisi del Grattacielo.

A Niscemi, in Sicilia, prosegue l'emergenza legata alla frana che ha coinvolto alcune aree della città.

Niscemi, l’incubo della frana: 1.500 persone perdono la casa in poche ore( a skanews) – È salito a 1.500 il numero degli abitanti di Niscemi coinvolti nella cosiddetta zona rossa della frana che da oltre 48 ore tiene impegnata la Protezione Civile. La fascia di rispetto è ... iodonna.it

Frana a Niscemi, Musumeci 1.500 persone coinvolte. Il sindaco Il fronte si è allargato, siamo molto preoccupatiROMA (ITALPRESS) – È salito a 1.500 unità il numero degli abitanti di Niscemi ... msn.com

Niscemi, 880 edifici in zona rossa Gli sfollati salgono a 1600 facebook