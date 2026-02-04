Niscemi sta vivendo una crisi politica lunga e complicata. In trent’anni, la città ha visto passare sette sindaci, tre commissari straordinari, nove governatori e sedici governi diversi. La situazione non si è mai stabilizzata, e ora tutti si chiedono quali siano le prossime mosse per uscire da questa spirale di instabilità.

In trent’anni si sono succeduti sette sindaci, tre commissari straordinari, nove governatori e sedici governi. Ma nessuno a quanto pare si è preoccupato della frana di Niscemi. Si sapeva che il paese poggiava su un terreno instabile e che con le piogge c’era il rischio che venisse giù tutto, ma nel corso degli anni, sindaci, commissari, governatori e governi si sono rimpallati il problema. Era il 1997, e a Palazzo Chigi c’era Romano Prodi, quando la collina cominciò a franare. Tuttavia, dopo le promesse di interventi rapidi e qualche misura tampone per stabilizzare il terreno, tutto è rimasto come prima. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Niscemi, purtroppo, lì non doveva esserci

Argomenti discussi: Niscemi, un errore edificare lì, è noto da 230 anni: quando nel 1997 si staccarono pezzi del paese. La terra si alzava come se fosse sollevata da una forza immensa; Frana a Niscemi, palazzina di tre piani crolla nel precipizio: era nella zona rossa; Niscemi: le case sull'orlo del precipizio insegnano che bisogna alleggerire l'Italia dal cemento; Ecco perché Niscemi è stata colta di sorpresa dalla frana, nonostante quelle del 1790 e del 1997.

Niscemi, purtroppo, lì non doveva esserciDa oltre due secoli si sapeva del rischio frana a Niscemi. Dopo decenni di rinvii, le piogge fanno crollare il paese e scoppia l’emergenza sfollati ... panorama.it

La frana di Niscemi ci ricorda la pericolosità del territorio lucchese. Cercare i colpevoli dopo non evita danni o luttiLa grande frana di Niscemi in Sicilia occupa le cronache italiane da una settimana. Una frana di grandi dimensioni che ha interessato il Comune di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, già dal 16 ge ... loschermo.it

JACK E ROSE Mentre la situazione frana purtroppo a Niscemi non migliora, proviamo a ritornare alla normalità, e fare l’unica cosa che amiamo fare: dare voce a chi una voce non l’ha mai avuta. Jack e Rose sono stati recuperati a 3 mesi. Oggi hanno 4 anni. I facebook

Purtroppo quanto accaduto a Niscemi non è un caso isolato: dal 1945 al 1990 in Sicilia sono morte sotto frane e allagamenti 52 persone. Una rassegna (senza tempo) dei disastri ambientali sull'isola - di Jacopo Giliberto x.com