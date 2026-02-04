Niscemi l’atto d’accusa di Musumeci | Ventotto anni di inerzie e rimpalli il progetto esecutivo arrivò dopo dieci anni

Niscemi torna al centro delle polemiche sulla gestione del progetto. Il governatore Musumeci accusa: “Ventotto anni di inerzie e rimpalli. Il progetto esecutivo arrivò solo dopo un decennio.” Secondo i suoi documenti, la situazione è complicata e piena di ritardi. Dopo la frana del 1997, sono state emanate nove ordinanze in cinque anni. Sono stati stanziati circa 7 milioni di euro, ma tra cambi di soggetti e ritardi, il lavoro si è trascinato per decenni. La questione resta aperta.

"Il quadro di Niscemi, sulla base di documenti che ho potuto consultare per la prima volta in questi giorni, è davvero complesso e articolato per quanto riguarda gli ultimi 28 anni: dopo la prima frana del 1997 venne adottata una sequela di nove ordinanze in cinque anni, vennero stanziate le prime risorse con 7 milioni di euro e nominati vari soggetti attuatori alternati tra presidenti di Regione, capi dipartimento di Protezione civile e prefetti competenti per territorio". Lo sottolinea il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci nella sua informativa in Senato. "Gli interventi da realizzare furono chiari fin da subito - continua Musumeci, - demolizione e delocalizzazione degli edifici interessati, consolidamento della frana che consisteva in una galleria di valico da un torrente all’altro, messa in sicurezza del versante franoso con la regimentazione delle acque del torrente, deviazione delle acque nere e realizzazione del nuovo depuratore: il rimpallo di responsabilità e competenze produsse una condizione quasi permanente di stallo, basti pensare che il progetto esecutivo arrivò solo dieci anni dopo la frana. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Niscemi, l’atto d’accusa di Musumeci: "Ventotto anni di inerzie e rimpalli, il progetto esecutivo arrivò dopo dieci anni" Approfondimenti su Niscemi Project Frana di Niscemi, l’atto d’accusa di Musumeci: "Ventotto anni di inerzie e rimpalli, il progetto esecutivo arrivò dopo dieci anni" La frana di Niscemi torna a far parlare di sé. **Niscemi: Musumeci, 'un quarto di secolo di inerzie, sottovalutazioni e omissioni di altri'** Niscemi, il presidente Musumeci respinge le accuse di inerzie e omissioni nella gestione della Regione. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Niscemi Project Argomenti discussi: Il dramma di Niscemi è anche un atto d'accusa contro lo Stato; A Niscemi la frana fa paura, sopralluogo di Meloni: Non si ripeterà il 1997, saremo veloci - Presidente geologi: Niscemi va delocalizzata, non ricostruita; Niscemi, Ciciliano: Movimento franoso ha superato quello del Vajont; Frana di Niscemi, momenti di angoscia: quartiere spaccato in due. Frana di Niscemi, l’atto d’accusa di Musumeci: Ventotto anni di inerzie e rimpalli, il progetto esecutivo arrivò dopo dieci anniDalle ordinanze del 1997 allo stallo dei cantieri, Musumeci ricostruisce un quarto di secolo di omissioni: Non accetto strumentalizzazioni, tutti i livelli istituzionali si sentano coinvolti ... msn.com Frana di Niscemi, l’assessorato della Salute avvia la riorganizzazione delle attività sanitariePer le prestazioni di emergenza-urgenza i pazienti saranno trasferiti al Gravina di Caltagirone e non più a Caltanissetta. insanitas.it I forzisti richiamano il collegamento istituzionale in atto #Gela #Niscemi #Attualita - facebook.com facebook La frana in atto a Niscemi non è provocata dal cambiamento climatico ma è un "processo geologico inarrestabile" in atto da secoli x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.