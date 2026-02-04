Il presidente dell’Anp, Antonello Giannelli, ha preso carta e penna per chiedere al ministro Valditara di intervenire sulla questione delle iscrizioni scolastiche a Niscemi. La situazione nel comune siciliano si fa complicata, con molte famiglie in difficoltà a rispettare le scadenze. Giannelli ha chiesto di concedere delle proroghe, per dare più tempo alle famiglie e evitare che alcuni studenti restino fuori dalle scuole. La richiesta punta a trovare una soluzione rapida e concreta, già oggi al centro del dibattito locale.

La situazione a Niscemi è delicata. Il presidente ANP, Antonello Giannelli chiede al ministro Valditara di attenzionare le famiglie del luogo concedendo delle proroghe dei termini di iscrizione alle scuole del territorio Una combinazione letale di fattori geologici, climatici e antropici. È questa la miscela che ha provocato la frana che ha colpito Niscemi, trasformando in pochi giorni una crisi annunciata in un disastro umano e urbano. Un evento scientificamente prevedibile e, secondo molti, colpevolmente non prevenuto, che ha costretto circa 1500 persone a lasciare le proprie case e ha inflitto ferite profonde ad un territorio fragile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Niscemi, Giannelli a Valditara: “Proroghe dei tempi per l’iscrizione a scuola”

Approfondimenti su Niscemi Valditara

I ministri Valditara e Piantedosi hanno firmato una circolare che potrebbe portare all’uso del metal detector nelle scuole italiane.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Niscemi Valditara

Frana Niscemi: USR Sicilia al lavoro per riaprire le scuole nelle prossime oreStiamo seguendo con la massima attenzione l’evoluzione della situazione a Niscemi. In accordo con la Prefettura, il Comune di Niscemi, la Protezione civile e le forze dell’Ordine abbiamo predisposto ... tecnicadellascuola.it