Niscemi chiede le dimissioni di Musumeci e lo scioglimento dell’Ars | la politica siciliana in bilico

Niscemi torna a chiedere le dimissioni di Musumeci e lo scioglimento dell’Ars. La richiesta arriva dopo settimane di tensioni e proteste, mentre la politica siciliana si trova in bilico. La gente si raduna in piazza, chiedendo risposte chiare e azioni concrete. La situazione resta calda, e nessuno sa ancora come evolverà nei prossimi giorni.

Il sole di febbraio si alza fievole su Niscemi, ma l’aria è ancora carica di polvere e silenzio. Alle 10.30 di mercoledì 4 febbraio 2026, in un’aula del Senato dove il vento del Nord si insinua tra i vetri mal chiusi, il senatore Carlo Calenda ha lanciato un’esplosione di parole che ha fatto tremare le colonne del Palazzo. Non si è limitato a criticare: ha chiesto, con tono quasi imperativo, la dimissione del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e lo scioglimento dell’Ars. La richiesta, avanzata in sede di risposta all’informativa del ministro Musumeci sulla situazione a Niscemi, non è un semplice attacco politico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il governo ha deciso di non usare i fondi destinati al Ponte sullo Stretto di Messina per aiutare Niscemi e la Sicilia colpite dall’emergenza maltempo.

Il ministro Nello Musumeci si prepara a riferire in Parlamento il prossimo 4 febbraio sulla drammatica vicenda di Niscemi.

