nioh 3 per chi non ha tempo da perdere e vuole divertirsi

Team Ninja lavora senza sosta e senza limiti. In poco tempo, hanno portato sul mercato un nuovo capitolo della serie, mantenendo la stessa identità e qualità di sempre. Chi cerca un gioco che faccia divertire senza troppi giri di parole, può già mettersi in fila.

Team Ninja attualmente non conosce alcun limite produttivo. Hanno una forza lavoro impressionante, tanto da riuscire a piazzare in tempi relativamente brevi giochi con un’identità ben definita. Questo non vuol dire che il risultato finale debba per forza essere di gran qualità, anzi, le ultime produzioni quali Wo Long e l’esclusiva PlayStation Rise of the Ronin non hanno riscosso il successo sperato, ma al netto della risposta, sono entrambi titoli con una solida identità su cui hanno poi costruito scheletro e relativi organi di gioco. Ma dov’è che abbiamo lasciato il cuore noi? Se la risposta è stata Nioh, allora siete dalla parte dei giusti, di chi lì in quella lama infilzata in qualche yokai si è galvanizzato come mai prima di quel momento. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Approfondimenti su Nioh 3

Ultime notizie su Nioh 3

