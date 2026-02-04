nioh 3 domina le classifiche ancora prima del lancio

Nioh 3 sta già facendo parlare di sé, anche se non è ancora in vendita. Le prime settimane di disponibilità hanno portato numeri sorprendenti, con molti giocatori che hanno già mostrato entusiasmo e interesse. La curiosità attorno al gioco si traduce in risultati concreti, anche prima del lancio ufficiale.

Nioh 3 non è ancora arrivato ufficialmente sul mercato, ma i numeri parlano già chiaro. Il nuovo capitolo della serie sta ottenendo risultati impressionanti fin dalle prime fasi di disponibilità pubblica, dimostrando quanto l’attesa attorno al progetto fosse concreta. Tra PC e console, la risposta del pubblico ha superato le previsioni, trasformando il gioco in un vero caso di successo anticipato. Nioh 3 – Gamerbrain.net Nioh 3 è il gioco a pagamento più venduto su Steam. In questo momento Nioh 3 guida la classifica globale delle vendite su Steam, piazzandosi al primo posto assoluto tra i titoli a pagamento. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

