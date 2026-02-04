Nicolò Falcone al Teatro del Parco con Titanic per ridere mentre tutto affonda
Nicolò Falcone ha portato sul palco del Teatro del Parco lo spettacolo
Apertura mercoledì 11 della rassegna “In piedi – Il potere delle parole”, ciclo di spettacoli di stand up comedy organizzati dal Settore Cultura del Comune di Venezia con Dalvivo Eventi, all’insegna della comicità veneta.Si parte con Nicolò Falcone, per un gradito ritorno dell’artista veneziano.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Argomenti discussi: Cultura Venezia: gli appuntamenti dal 6 al 13 febbraio; NICOLÒ FALCONE - TITANIC.
NICOLÒ FALCONE – TITANIC TEATRO DEL PARCO Mercoledì 11 febbraio 2026 | Ore 21:00 Un monologo che colpisce al cuore e fa ridere allo stesso tempo. In Titanic, Nicolò Falcone racconta la vita in un Paese che sembra affondare lentamente, tra - facebook.com facebook
