Nicolò Falcone al Teatro del Parco con Titanic per ridere mentre tutto affonda

Da veneziatoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicolò Falcone ha portato sul palco del Teatro del Parco lo spettacolo

Apertura mercoledì 11 della rassegna “In piedi – Il potere delle parole”, ciclo di spettacoli di stand up comedy organizzati dal Settore Cultura del Comune di Venezia con Dalvivo Eventi, all’insegna della comicità veneta.Si parte con Nicolò Falcone, per un gradito ritorno dell’artista veneziano.🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Nicolò Falcone

Al Teatro a l'Avogaria il monologo satirico di Nicolò Falcone

'Come una catapulta', Herbert Ballerina arriva al Teatro Nuovo con uno show tutto da ridere

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Nicolò Falcone

Argomenti discussi: Cultura Venezia: gli appuntamenti dal 6 al 13 febbraio; NICOLÒ FALCONE - TITANIC.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.