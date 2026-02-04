La rapper americana Nicki Minaj ha reagito alle accuse di transfobia che le sono state rivolte. Le parole di chi l’ha accusata hanno scatenato la sua replica decisa, in cui difende il suo comportamento e smentisce ogni intento discriminatorio. La polemica continua a tenere banco sui social e tra i fan, mentre Nicki si difende pubblicamente, chiarendo la sua posizione.

A seguito di quanto accaduto nelle ultime settimane e dopo le accuse di transfobia, Nicki Minaj rompe il silenzio e fa chiarezza sulla situazione. Nelle ultime settimane si è a lungo discusso di Nicki Minaj. Di recente infatti la nota rapper ha iniziato a supportare Donald Trump e si è dichiarata essere “una sua grande fan”. Ma non solo. Alcune dichiarazioni dell’artista sono state percepite dai più come transfobiche e a quel punto in rete è esplosa la polemica. In molti infatti hanno iniziato duramente ad attaccare la cantante, che, a seguito dell’odio social, ha deciso di intervenire. «Personalmente non ho alcun tipo di problema con la parte trans della comunità LGBT. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Nicki Minaj accusata di transfobia, lei non ci sta e replica

Approfondimenti su Nicki Minaj Transfobia

