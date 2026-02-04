Neve intensa blocca le navette per la Conca Olimpica | problemi di accesso ai campi gara

La neve intensa ha bloccato le navette che collegano il Veneto all’Alto Adige, creando disagi alle operazioni di trasporto durante le Olimpiadi di Milano-Cortina. Per ore, le navette sono rimaste ferme, impedendo l’accesso ai campi gara e causando ritardi e confusione tra gli addetti. La situazione resta critica mentre le squadre cercano di trovare soluzioni rapide.

La neve ha messo in ginocchio la logistica delle Olimpiadi di Milano-Cortina, bloccando per ore le navette che collegano il Veneto all'Alto Adige, con conseguenze immediate sulle operazioni di trasporto per gli addetti ai lavori. Alle 9.17 di mercoledì 4 febbraio, il traffico sulla strada statale 49, la principale arteria che congiunge Cortina d'Ampezzo al resto del Nord-Est, si è fermato in maniera pressoché totale. Un autobus della linea che collega il capoluogo bellunese a Fiames, con destinazione finale la Conca d'Ampezzo, è stato costretto a fermarsi in curva, a circa 1,2 chilometri dal centro, per l'impossibilità di proseguire sulla salita di Carbonin.

